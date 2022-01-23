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İstanbul'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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