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  4. İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada

İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hırsızlık olayı görenlere "yuh" dedirtti. Saniye saniye kameralara takılan akıl almaz hırsızlık anında bakın hırsız neyi çaldı ?

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