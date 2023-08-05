Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada İstanbul'da ''yuh'' dedirten akıl almaz hırsızlık kamerada 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 10:37 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:37 İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hırsızlık olayı görenlere "yuh" dedirtti. Saniye saniye kameralara takılan akıl almaz hırsızlık anında bakın hırsız neyi çaldı ? Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cdfc4f05323b6c93241d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 40 TL'lik kavga mahalleyi sokağa döktü! Korku filmi gibi: Dev çukur bir binayı yuttu! İstanbul'da denizde kadına şiddet! Yaptıklarını görenler şoke oldu Ailece aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler Yine aile içi kanlı şiddet: Bu sefer öldüren kadın, öldürülen erkek İstanbul'da gece yarısı ''kundakçı'' şoku! Alevler geceyi aydınlattı Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı! Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...''