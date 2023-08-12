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İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında

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İstanbul Büyükçekmece’de yüzde 90 zihinsel engelli 22 yaşındaki oğlunun elini kelepçelediği ve kötü davrandığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

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