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  3. 08 Ekim 2019 13:25

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

İstanbul Kabataş'ta Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde hareket eden tramvaya tutunan bir çocuk yürekleri ağza getirdi. Çocuğu motosiklet sürücüs görüntüledi.

Video Galeri
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Video Galeri
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