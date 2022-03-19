Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı 19 Mart 2022 Cumartesi Saat: 17:10 İstanbul Sultangazi'de yol kenarında patik satışı yapan Saniye adlı kadının ördüğü patikleri, yanına yaklaşan bir genç tarafından satın alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6235e44e7bb4dd5116597e83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu Balıkçı bu sefer gerçekten bir canavar yakaladı: Kıskaçlı balık görenleri şoke etti! Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler... İstanbul'da sürücülerin karla mücadelesi kamerada Susturuculu, kanlı kuyumcu saldırısı kamerada İstanbul'da kayan araç yayalara çarptı! Korkunç kaza kamerada