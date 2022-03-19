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  4. İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı

İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı

İstanbul Sultangazi'de yol kenarında patik satışı yapan Saniye adlı kadının ördüğü patikleri, yanına yaklaşan bir genç tarafından satın alındı.

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