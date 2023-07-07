Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 13:05 Güncelleme: 07 Temmuz 2023 Cuma 13:05 İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik denetimlerde 697 kaçak göçmen yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a7e36862f2186607406e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi Sevgilisiyle gün batımını izlerken feci şekilde can verdi Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan araçların akibeti belli oldu Gaziantep'te 4 katlı bina çöktü! Vatandaş etrafa kaçıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar 2,59 TL iken uyarmıştı Akaryakıt yüklü tankerde patlama