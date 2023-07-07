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İstanbul'da yüzlerce kaçak göçmen yakalandı

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İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik denetimlerde 697 kaçak göçmen yakalandı.

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