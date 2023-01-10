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İstanbul'da yüzlerce taksici trafikte eylemdeydi

İstanbul'da yüzlerce taksici geçtiğimiz günlerde öldürülen meslektaşları için Fatih'te toplandı.

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