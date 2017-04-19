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  3. 19 Nisan 2017 07:45

İstanbulda zehir tacirlerine şafak baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ olarak tabir edilen zehir tacirlerine şafak operasyonu düzenledi

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Başkente şehit ateşi düştü
Başkente şehit ateşi düştü
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Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
Tuncelide düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
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Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ağır yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önemli olan maçı almaktır
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Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
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Şehit ateşi Ercişe düştü
Şehit ateşi Ercişe düştü