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  3. 26 Nisan 2017 08:20

İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de zehir tacirlerine yönelik çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi.

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Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
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Başkentte yaşlı kadının evine kalaşnikoflu saldırı
Başkentte yaşlı kadının evine kalaşnikoflu saldırı
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Erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölüne atladı
Erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölüne atladı
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İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü
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