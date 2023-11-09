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  4. İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

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Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı

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