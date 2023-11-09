Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 15:05 Güncelleme: 09 Kasım 2023 Perşembe 15:05 Bağcılar’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654ccb08780b30117549b103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e naklinin renkli görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi İstanbul'un göbeğinde güpe gündüz silahlı çatışma Bu yanardağ patlaması sonrasında Dünya harita değişti Ev hayali kurarken tuzağa düştü! Depremzedeyi de dolandırdılar Esenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attıEsenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attı Kişisel verilerimizi satanlar yakalandı Hurda bulduğu aracı yollara döndürdü İmamoğlu’ndan duygulandıran 10 Kasım paylaşımı: ''Hatırla kalbim''