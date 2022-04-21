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  4. İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı

İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı

Kağıthane'de şoförünün kalp krizi geçirdiği öne sürülen İETT otobüsü 6 araca çarptı.

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