Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı 26 Temmuz 2024 Cuma Saat: 15:42 Güncelleme: 26 Temmuz 2024 Cuma 15:42 İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil toplu taşıma yoluna girerek metrobüse çarptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a3999ca59e51287c0397a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzede kadınlar devlet desteğiyle artık hem kazanıyor, hem de kazandırıyor Ege'ye ya da Akdeniz sanmayın; burası Türkiye'nin gerçek gizli cenneti İstanbul'da 6 katlı apartman böyle yıkıldı Define avcıları 7 asırlık tarihin içinden geçti: Köstebek yuvasına çevirdiler Mehmetçik'ten hainlere ağır darbe: 15 hain daha öldürüldü Aman dikkat: Bu terapi sizi öldürebilir: İntihar bile edebilirsiniz... İstanbul trafiğinde korkunç anlar: Baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldırdı Kasırga kabusa dönüştü: Ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda ölü ve yaralı var İstanbul'da 500 milyon TL'lik kaçak ürün ele geçirildi