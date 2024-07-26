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İstanbul'da zincirleme kaza: Otomobil, metrobüse çarptı

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İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil toplu taşıma yoluna girerek metrobüse çarptı.

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