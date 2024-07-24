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  4. İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var

İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var

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İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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