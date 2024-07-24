Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var İstanbul'da zincirleme kaza: Trafik durdu, çok sayıda yaralı var 24 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 08:41 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:41 İstanbul'da Esenyurt E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu kazada ekiplerin müdahalesi sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a094173f39f7dc69059d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç kaza kamerada: Bir anda alev topuna dönüştü Yüzlerce Yahudi'den Netanyahu'ya protesto Sağanak yağışlar Trakya'yı fena vurdu Önce patlama sesi geldi ardından her yeri ''buhar'' kapladı Göreme'de otelde yangın: Müşteriler geceyi sokakta geçirdi Ankara'da asansör faciası: 13 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde can verdi Bodrum'dan acı haber: 1 ölü, 2 yaralı var İstanbul'da güpegündüz silahlı çatışma: 1 ölü Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi