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  3. 28 Temmuz 2017 14:25

İstanbul'daki afetin simgesi olan simitçi konuştu

İstanbul'da şiddetli dolu yağışı ve fırtına hayatını olumsuz etkiledi. Kentin dört bir yanından afet manzarları geldi. Ama biri vardı ki ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına rağmen ekmek teknesini elinden bırakmadı. İşte o simitçi...

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Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
Diclede askeri aracın geçişi sırasında patlama
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Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
Fırtınanın vurduğu Beyoğlu bu hale geldi
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Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Büyük İstanbul Tüneli için başlatılan zemin çalışması havadan görüntülendi
Video Galeri
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Abdullah Gülden sürpriz çıkış
Video Galeri
İstanbuldan kokain getiren 4 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbuldan kokain getiren 4 kişi adliyeye sevk edildi
Video Galeri
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
Arabası zarar gören vatandaşlar soluğu oto sanayide aldı
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