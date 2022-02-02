Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 12:56 Maltepe’de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafiği kesip ortalığı birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa554316d70717f81f5067" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu'' Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında ilginç an: ''Çıkışta ben sana anlatırım'' İstanbul'da gizemli kazı: Polis sabaha kadar nöbetteydi Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''