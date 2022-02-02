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  4. İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü

İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü

Maltepe’de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafiği kesip ortalığı birbirine kattı.

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