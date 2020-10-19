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  3. 19 Ekim 2020 13:15

İstanbul'daki baltalı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Avcılar'da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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