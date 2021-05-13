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İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İstanbul Fatih'te bekçilerin bir kişiye şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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