Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler 28 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 16:45 Güncelleme: 28 Ekim 2023 Cumartesi 16:45 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi için vatandaşlar alanda yerini aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653d107ada65d4635c241503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: İsrail seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu Market çalışanı kadına erkek şiddeti kamerada Gazze'ye giren İsrail güçlerinin görüntüleri yayınlandı Ölüm halı sahada yakaladı! Bir anda yere yığıldı Taksici cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da İsrail protestosu! Başkonsolosluk binasına havai fişek attılar KYK yurdunda binlerce kişilik protesto Galatasaray'da Mauro Icardi kararı