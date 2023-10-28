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İstanbul'daki Büyük Filistin Mitingi'nden görüntüler

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi için vatandaşlar alanda yerini aldı.

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