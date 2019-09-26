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  3. 26 Eylül 2019 16:20

İstanbul'daki deprem binayı böyle salladı

İstanbul'da deprem meydana geldi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi önce 5.7 sonra ise 6 olarak açıkladı, AFAD 5.8, Avrupa Sismoloji Merkezi ise 5.9 olarak duyurdu. Depremin ardından telefon hatlarında kilitlenme meydana geldi.

Video Galeri
İstanbul'da deprem kamerada
İstanbul'da deprem kamerada
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü depremde zarar gördü mü?
Video Galeri
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
İstanbul Eyüp'te deprem anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
İstanbul'da deprem anı kamerada 13 - Dailymotion Video
Video Galeri
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
Video Galeri
Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
Silivri deprem sonrası havadan görüntülendi
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