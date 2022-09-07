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  4. İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem

İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem

Gür Yapı’nın yaptığı Venezia Mega Outlet AVM’de işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

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