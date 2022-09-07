Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem 07 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 14:45 Gür Yapı’nın yaptığı Venezia Mega Outlet AVM’de işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6318845db72d050bd02a13d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''HDP'ye bakanlık verilebilir'' diyen Tekin için CHP'den açıklama Yumurtadan öyle bir şey çıktı ki... Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışması bitti! İsim benzerliği yüzünde 1 TL'ye ev sahibi oldu, gerçeği boşanırken öğrendi Servet teklif ettiler ama satmadı; trafikte gören dönüp bir daha bakıyor! DHKP-C'ye yakın yayın organına baskın Yediemin otoparkçılarını da şoke eden araç haczi Türkiye'nin masmavi cennetiydi.. Son hali korkunç! İstanbul'da bir polis minibüste meslektaşını vurdu Suyu hattı patladı, sular 2'nci kata kadar fışkırdı