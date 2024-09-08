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İstanbul'daki dev AVM'de korkutan anlar

Bakırköy’de bulunan Marmara Forum AVM'de boğazına bir şey kaçan ve nefes kalan 3 yaşındaki çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

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