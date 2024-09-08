Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki dev AVM'de korkutan anlar İstanbul'daki dev AVM'de korkutan anlar 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:00 Bakırköy’de bulunan Marmara Forum AVM'de boğazına bir şey kaçan ve nefes kalan 3 yaşındaki çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66de026993808aee840dc213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cansız bedeni bulunan Narin'in ailesi AK Partili vekilin aile dostu çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona Yatı'nda Narin'in ablasının da öldüğü ortaya çıktı Bugün bir kez daha kahroldu: 4 evladımız şehit düştü Furkacı Alparslan Kuytul: ''Teğmenler Cumhurbaşkanı'na darbe yapabilir'' İstanbul'da fırtına ağacı kökünden kopardı; araç sürücüleri ölümden döndü Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru 40 yıllık esnaf baba mesleğini devredecek kimseyi bulamıyor