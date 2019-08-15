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  3. 15 Ağustos 2019 07:51

İstanbul'daki dev maçta sahaya atlayan Türk Youtuber

İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea maçının 14. dakikasında sahaya atlayan ''Deli Mi Ne?'' adlı Youtube kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz büyük tepki çekti.

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