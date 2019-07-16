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  3. 16 Temmuz 2019 16:33

İstanbul'daki feci kaza kameraya böyle yansıdı

Kuzey Çevre Otoyolu'nda 34 kişinin yaralandığı midibüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Midibüste yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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