Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı 25 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 00:40 Güncelleme: 25 Aralık 2023 Pazartesi 00:40 İsrail'in havadan ve karadan ölüm yağdırdığı Gazze'de akan kan her geçen gün artarken, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6588a55bf9c9d5a3a60bcd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede doktora yumruklu saldırı kamerada AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken ''peygamberler'' açıklaması İstanbul'da yine motosikletli saldırı: 2 ölü var Şehit cenazesinde CHP'li Özgür Özel'e protesto TGRT Haber'de Starbucks bardağından işten çıkarma Şehidin videosu yürekleri dağladı: Şehit olursam bu videom sizde kalsın Doktora yumruklu saldırı saniye saniye kamerada İstanbul'da el bombası alarmı! Binanın önünde bulundu Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı