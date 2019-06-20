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  3. 20 Haziran 2019 13:03

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü

İstanbul Esenyurt'ta polis, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve operasyon yaptı. Operasyonda sırasında yakalanmamak için balkondan atlayan kişi bacağı kırılınca yakalandı.

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