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  3. 27 Nisan 2017 15:50

İstanbul'daki gasp dehşetleri kamerada!

İSTANBUL'da bankalardan para çeken kişileri şube içinden takip edip gasp eden şebeke çökertildi. 13 şüphelinin son 2 ayda yaklaşık 1 milyon lira gasp ettikleri belirlendi.

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Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı ödüle doymuyor
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