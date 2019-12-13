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  3. 13 Aralık 2019 17:45

İstanbul'daki gizemli cinayetin kritik görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da 2 ay önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Çinli kadın Lisha Yu'yu takip eden şüphelilerin kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.

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