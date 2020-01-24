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  3. 24 Ocak 2020 19:25

İstanbul'daki gizemli virüs şüphelisi Çinli kadın böyle görüntülendi

İstanbul'da grip olduğunu belirterek hastaneye başvuran Çinli kadın ülkesine gönderildi. Çinli kadın ülkesine gönderilirken böyle görüntülendi.

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