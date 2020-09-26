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  3. 26 Eylül 2020 00:50

İstanbul'daki hastane doluluk oranı açıklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, İstanbul'daki hastane doluluk oranının yüzde 50-55 bandında olduğunu açıkladı.

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