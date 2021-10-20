Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor 20 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 16:36 Bostancı'da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin rapor kafaları karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61701b6159af246bc7271e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Her şeyi itiraf etti: ''Bıçakla kesemeyince testereyle parçaladım'' Seda Sayan'ın canlı yayınına damga vuran kavga Akşener-Kılıçdaroğlu buluşması öncesi gergin anlar Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti Restoranda köpek kavgası cinayetle bitti Aksungur SİHA'nın ilk teslimatı gerçekleşti Kılıçdaroğlu'ndan ''İmamoğlu aday mı olacak?'' sorusuna yanıt Sevgilisini cipiyle ezerek öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı İmamoğlu, İBB'nin ''ücretsiz'' yolunu test etti