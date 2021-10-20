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İstanbul'daki helikopter kazasında şaşırtan rapor

Bostancı'da 2018 yılında meydana gelen ve iş insanı Halil İbrahim Ünver'in (68) yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin rapor kafaları karıştırdı.

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