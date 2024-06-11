İstanbul'daki kafede meydan savaşı... Çok sayıda gözaltı var

Büyükçekmece sahilde bulunan bir zincir kahve dükkanında 'yan bakma' meselesinden çıkan tartışma tekme, tokat ve sandalyeli kavgaya dönüştü. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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