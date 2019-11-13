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  3. 13 Kasım 2019 18:10

İstanbul'daki kaza kamerada ! Mahalleli sokağa döküldü

Kağıthane'de arkadaşıyla motosikletle hız yapan bir sürücü park halindeki araca çarptı. Havada taklalar atan gençler yaralandı. Mahalleli olay sonrası sokağa döküldü.

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