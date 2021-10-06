Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı 06 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 16:25 İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan arkeolojik kazılarda, ilk defa sandık mezar, lahit ve değerli eşyalar ile yapı temelleri ortaya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615da3ccd59b88281a0a3bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Öz anne dehşeti! 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de kutlandı Uzmanlar tarih verdi! Grip pik yapacak 5 milyon 733 bin liralık vurgun yaparak İran'a kaçtı Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları Fatih Tezcan ağlayarak çektiği video sonrası helallik istedi Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti! Başından vurup... Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı daha Camdaki Kız'da olay var! Nalan, Sedat'ı böyle yakaladı