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İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı

İstanbul Kazlıçeşme'de yapılan arkeolojik kazılarda, ilk defa sandık mezar, lahit ve değerli eşyalar ile yapı temelleri ortaya çıkarıldı.

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