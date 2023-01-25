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İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü!

İstanbul Küçükçekmece'de site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

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