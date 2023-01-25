Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! İstanbul'daki kedi düşmanı geri döndü! 25 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 11:50 İstanbul Küçükçekmece'de site içindeki bina girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca şiddet gördü. Kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d0ed51d2a1256ef55d5623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinden ilk fragman İstanbul'da kadına şiddet kamerada! Çığlıkları sokağı inletti Dosta güven düşmana korku! İşte Mavi Vatan'ın muhafızı TCG Anadolu ''Annem karne hediyesi et aldı '' haberinin ham görüntüleri yayınlandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar! Bir kadın cinayeti daha! Eşi gözaltında Türkiye'nin gururu KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı Babacan'dan Erdoğan'a ''çocuk bezi'' yanıtı Evde doğal gaz patlaması! Kokuyu duyunca canını son anda kurtardı