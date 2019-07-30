  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 30 Temmuz 2019 18:16

İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada

İstanbul Fatih sahilde Özbekistan uyruklu bir vatandaşı öldüren şüpheliler yakalandı. Şüpheliler emniyete götürülürken, olay anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

Video Galeri
Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada
Otomobilin otobüsle çarpıştığı kaza anı kamerada
Video Galeri
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan’da patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Video Galeri
Sınır duvarına tahterevalli kurdular
Sınır duvarına tahterevalli kurdular
Video Galeri
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Sakarya’daki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Video Galeri
150 milyon dolarlık “Lionheart” Bodrum’da
150 milyon dolarlık “Lionheart” Bodrum’da
Video Galeri
Yağmur başladığında herkes kaçtı ancak o...
Yağmur başladığında herkes kaçtı ancak o...
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM