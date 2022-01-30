Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada İstanbul'daki korkunç cinayet kamerada 30 Ocak 2022 Pazar Saat: 12:15 İstanbul Kağıthane'de sokak ortasındaki alacak-verecek nedeniyle işlendiği öğrenilen cinayet anı anbean kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f6574fb8a5ac7d2d23fb97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alacak verecek meselesi kanlı bitti: O anlar saniye saniye kamerada İstanbul'da polis midibüsü devrildi, yaralılar var ''Kralların suyu'' Türkiye'de üretildi! Litresi 350 TL! ATV'de reyting uğruna 18 yaşındaki genci ifşa ettiler Güpegündüz sokak ortasında çifte cinayet! İstanbul'da 7 araç birbirine girdi; yaralılar var İstanbul'da korkutan yangın Sis bir şehrimizi yuttu! Göz gözü görmüyor ''Hülya Koçyiğit’i kolay kolay affetmeyeceğim''