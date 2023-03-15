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  4. İstanbul'daki korkunç kadın cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul'daki korkunç kadın cinayetinde istenen ceza belli oldu

İstanbul Bağcılar'da çalılık alanda cesedi bulunan Pınar D. cinayetinde sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

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