Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu 08 Şubat 2022 Salı Saat: 12:55 İstanbul'da Pazar gecesi, Fatih'te sokaklardan yükselen çığlık sesleri tedirgin etmişti. Mahalleliyi korkutan çığlıkların nedeni ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62023e0a53bd1c1643789363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ''kesik baş'' sahnesi olay oldu İstanbul'da 5 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'da 3 milyon dolarlık akıl almaz dolandırıcılık Hırsızın bıraktığı not şaşkına çevirdi: ''Abilerin gülü...'' TURKOVAC 81 ilde uygulanmaya başaldı Türkiye'nin milli gurur göreve başladı! Yunanistan sınırı ona emanet! İstanbul'da patlama yaşanan bina yıkıldı CNN Türk canlı yayınında mide bulandıran, skandal sözler Erdoğan talimat verdi; elektrik faturaları için çalışma yapılacak