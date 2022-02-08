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İstanbul'daki korkutan ''gizemli'' çığlıkların sebebi bulundu

İstanbul'da Pazar gecesi, Fatih'te sokaklardan yükselen çığlık sesleri tedirgin etmişti. Mahalleliyi korkutan çığlıkların nedeni ortaya çıktı.

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