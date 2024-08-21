Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı 21 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 16:11 İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cinayeti itiraf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c5e799486596a9640af8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti Ankara'da orman yangını Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı Ebrar Karakurt’un mutlu günü: Babasını evlendirdi Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı