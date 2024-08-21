İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı

İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cinayeti itiraf etti.

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