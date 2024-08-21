  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı

İstanbul'daki müzisyen cinayetinde sır perdesi aralandı

İstanbul Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan müzisyen Ç.E., evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, cinayeti itiraf etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti
Eniştesini önce vurdu, sonra araçla üzerinden geçti
Ankara'da orman yangını
Ankara'da orman yangını
Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı
Onlarca kaçak göçmen Türkiye'den yurtdışına kaçarken sınırda yakalandı
Ebrar Karakurt’un mutlu günü: Babasını evlendirdi
Ebrar Karakurt’un mutlu günü: Babasını evlendirdi
Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı
Serenay Sarıkayalı Şahmaran'ın küvet sahnesinin kamera arkasını ortaya çıktı
Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü
Sokak ortasında dehşet: Dini nikahlı eşini demirle dövdü
Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti
Çöp ev değil, kabus evi: Temizlik hastanede bitti
Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü
Yayla evinde facia: 3 kişi yanarak öldü
İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı
İstanbul'da trafiği felç eden kaza: Ankara istikameti trafiğe kapandı