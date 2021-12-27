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İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler!

Kadıköy'de bulunan bir ilkokulda çekilen bu görüntülerde öğrencileri kulaklarından çekerek odasına götüren okul müdürü hakkında velilerin şikayeti üzerine soruşturma açıladı.

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