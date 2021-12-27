Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! İstanbul'daki ortaokulda skandal görüntüler! 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 13:41 Kadıköy'de bulunan bir ilkokulda çekilen bu görüntülerde öğrencileri kulaklarından çekerek odasına götüren okul müdürü hakkında velilerin şikayeti üzerine soruşturma açıladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9984a613a176ef9660743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karaman, Yüksek Hızlı Trene yeni yılda kavuşuyor Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu İmamoğlu, Erdoğan'ı göreve çağırdı: ''Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'na teftiş başlatılmalı'' Bilim Kurulu üyesi Özlü'den üçüncü doz uyarısı İlber Ortaylı, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında Fatma Şahin'e destek çıktı Esenyurt'ta suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı kamerada İstanbul'da 3 kadın, moto kuryeye kabusu yaşattı Fahiş fiyat denetimi yapan zabıta müdürü sosyal medyayı salladı