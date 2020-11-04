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  3. 04 Kasım 2020 08:40

İstanbul'daki özel hastanede rezalet!

Gazeteci Barış Yarkadaş, Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman - Siyaset Programında İstanbul'da özel bir hastanede yaşanan skandalı açıkladı

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Kadıköy'de sopalı yol verme kavgası kamerada
Kadıköy'de sopalı yol verme kavgası kamerada
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Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, kuaför Rus kadına dehşeti yaşattı
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