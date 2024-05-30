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İstanbul'daki parçalanmış ceset cinayetinde korkunç ayrıntılar

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İstanbul Pendik'teki konteynerde parçalanmış halde bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturmada zanlının öldürülen kişiyi önce boğup sonra parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

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