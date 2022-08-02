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  4. İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var

İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var

İstanbul'da AK Partili Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılaşmaya açılan parkta, kararı protesto edenlere polis müdahale etti. Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı.

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