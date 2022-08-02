Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var İstanbul'daki ''park nöbeti''ne polis müdahalesi: 12 gözaltı var 02 Ağustos 2022 Salı Saat: 11:00 İstanbul'da AK Partili Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılaşmaya açılan parkta, kararı protesto edenlere polis müdahale etti. Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e8d9a698d1f016894e4483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandaları bir gencin hayatını kararttı Sıcaktan kavrulanlar soluğu burada aldı İstanbul'daki AVM'de asansör kavgası Kırmızı kart gösteren kadın hakemi hastanelik etti Michael Jackson'ın vokalistinden Dom Dom Kurşunu sürprizi Çakma mehdinin kadın müritlerini paylaştığı video olay oldu Şarkıcı Aydilge sahnede yere yığıldı, yardımına eşi koştu Aleyna Tilki silah kuşandı, görüntüler olay oldu Antalya'ya uçan turist sayısı açıklandı