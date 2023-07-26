Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'daki yaşlı bakımevinde yangın! İstanbul'daki yaşlı bakımevinde yangın! 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 08:20 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 08:20 İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir özel yaşlı bakımevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c0ad16efbcb5548d63dbf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Erdem: ''Başka kanallarla da anlaşmamız var'' Acil sreviste silahlı çatışma: 2'si ağır 5 yaralı var! AK Parti ve MHP'den vergi artışı ve zam önergerine ret TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın Trafoya yılan girdi; 6 köy elektriksiz kaldı Kadın müşterisini darp eden taksici konuştu! İstanbul'da kapkaççı terörü kamerada! Çıkmaz sokağa girince olanlar oldu... Ebru Gündeş'in zor anları... Elbisesinin azizliğine uğradı