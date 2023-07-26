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İstanbul'daki yaşlı bakımevinde yangın!

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İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir özel yaşlı bakımevinde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

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