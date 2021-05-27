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İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da böyle göründü.

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