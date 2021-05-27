Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 08:40 Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da böyle göründü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af30d59828cf0f900819d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Markette etek altı taciz rezaleti kamerada Sokak ortasında borç cinayeti Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğu köpeklerin önüne attı Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı; bir yasak aşk rezaleti daha Davutoğlu'nun açıklaması öncesi TBMM önünde barikat Fatih Tezcan’dan canlı yayında şoke eden iddia: ''Çok kan dökülecek'' Yasak tanımayanrezalete polisten alkışlı baskın Fildişi macunu deneyi hastanede bitti Gramı 500 TL'den satılıyor... O aslında bir zehir