İstanbul'dan büyüleyen 'Süper Ay' manzaraları

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da böyle göründü.

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