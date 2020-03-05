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  3. 05 Mart 2020 11:50

İstanbul'dan El Bab'a uzanan operasyon

Suriye'de Türk birliklerine saldırı hazırlığındaki terör örgütünün planı İstanbul'dan El Bab'a uzanan operasyonla engellendi. Operasyonda 3,5 ton patlayıcı hazırlamaya yetecek ham madde ele geçirildi.

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