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  3. 05 Haziran 2017 12:45

İstanbuldan getirilen 4 kilo bonzaiyle ilgili 10 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'dan yolcu otobüsü ile Samsun'a getirilirken ele geçirilen yaklaşık 4 kilo bonzai ile ilgili İstanbul ve Samsun'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

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