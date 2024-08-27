Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı 27 Ağustos 2024 Salı Saat: 08:21 Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cd626859c82af9670fc2a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı İndikleri kuyudan cenazeleri çıktı Kürsüde Erdoğan ile Bahçeli arasında ilginç anlar Onlarca ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Şizofreni hastası aile içi dehşet saçtı Oğluyla kavga eden çocuğu arabayla ezdi 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar