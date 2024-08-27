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  4. İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı

İstanbul'dan havalanmıştı... Yolcu uçağı arızalanarak acil iniş yaptı

Türkiye'den Özbekistan'a giden yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Amasya Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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