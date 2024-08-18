Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'dan kahreden görüntü: Barajlar çöle dönüştü İstanbul'dan kahreden görüntü: Barajlar çöle dönüştü 18 Ağustos 2024 Pazar Saat: 10:22 Güncelleme: 18 Ağustos 2024 Pazar 10:22 Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c1a11b550b70dc5f096c93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lüks villa alev alev yandı Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İstanbul'da sapık kurye alarmı: Yakalandı İki kız kardeş trafikte ''Killer''ın altında kalarak can verdi TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı