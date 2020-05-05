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  3. 05 Mayıs 2020 12:10

İstanbul'dan koronavirüs öncesi ve sonrası görüntüler

İstanbul’un simge mekanları, tarihi meydanları ve yollarında koronavirüs (Covid-19) salgını öncesinde ve sonrasında yaşanan büyük değişim havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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Murat Övüç'ün paylaşımı tepki çekti
Murat Övüç'ün paylaşımı tepki çekti
Video Galeri
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu
Video Galeri
Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na soru sordu
Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'na soru sordu
Video Galeri
Küçük çocuğu sürükleyerek kaçırmaya çalışan maymun kamerada
Küçük çocuğu sürükleyerek kaçırmaya çalışan maymun kamerada
Video Galeri
Can Ataklı ‘Darbe’ söylentilerinin kaynağını açıkladı
Can Ataklı ‘Darbe’ söylentilerinin kaynağını açıkladı
Video Galeri
İsrail, Halep'e hava saldırısı düzenledi
İsrail, Halep'e hava saldırısı düzenledi
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